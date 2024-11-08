Москва, 8 ноября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Россия неоднократно предупреждала ЕС о проблемах в случае, если Брюссель решится на изъятие замороженных российских активов для помощи Киеву. Об этом написала 8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/МИД РФ Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский просил у Евросоюза $300 млрд.

«Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что в Брюсселе знают о счетах, на которых лежат средства, похищенные украинскими чиновниками и олигархами. Она посоветовала жителям Украины подумать над конфискацией собственности, принадлежащей представителям киевского режима.

По оценкам Захаровой, если собрать активы всех этих лиц, то итоговой суммы хватит, чтобы реанимировать экономику Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня президент РФ Владимир Путин заявил, что любые попытки Запада изъять замороженные российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Он напомнил, что западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести хоть какую-то юридическую базу под их окончательное присвоение.

Путин отметил, что кража активов у РФ только приблизит к разрушению той системы, которую Запад долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание.

В конце июня зампред СБ РФ Дмитрий Медведев допустил, что при определённых условиях хищение Западом российских госактивов может быть квалифицировано как агрессия. Он пояснил, что у государства, у которого отняли активы, может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону.

В сентябре Мария Захарова предупредила, что масштабное воровство российских активов окончательно обнулит доверие мирового сообщества к ЕС. По её словам, использование активов РФ показало, что Евросоюз утратил самостоятельность.