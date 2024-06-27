Москва, 27 июня, 2024, 17:13 — ИА Регнум. При определённых условиях хищение Западом российских госактивов может быть квалифицировано как агрессия, заявил 27 июня зампред СБ РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Хищение государственных активов при определённых условиях вообще может быть квалифицировано как агрессия», — заявил Медведев.

Он отметил, что такие агрессивные действия Запада могут стать casus belli — поводом к войне. У государства, у которого отняли активы, может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Медведев добавил, что Москве придётся принимать ответные меры по «принципу взаимности». Он напомнил об указе президента Владимира Путина, разрешающем использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.

Он отметил, что во многих странах по закону у активов центробанков существует абсолютный иммунитет. В этом контексте, когда речь идёт о попытке изъятия другими странами, разницы между активами центральных банков и доходом от них нет. Медведев назвал правовым произволом попытки доказать обратное, поскольку собственник актива по определению обладает правом на доход.

Зампред СБ РФ призвал все страны в знак протеста против нарушения международного права воздержаться от поддержки изъятия российских активов и признания за Западом права на это.

«Самым же действенным механизмом станет вывод всех государственных активов из американской юрисдикции и структурирование сделок без использования доллара», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля Палата представителей американского Конгресса приняла закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Путин в конце мая подписал указ, согласно которому можно использовать находящееся в России американское имущество для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Российские правообладатели (Банк России и государственные структуры) получили право обращаться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения прав на имущество в связи с решениями властей США и о компенсации ущерба.

Суд будет решать, были ли у американских властей достаточные основания для изъятия российских активов. Если суд решит, что не было, имущество США может пойти в счёт компенсации. Это может быть американское госимущество, а также активы, принадлежащие гражданам и резидентам США или лицам, находящимся под контролем Вашингтона.

Президент 14 мая назвал попытки Запада изъять российские активы воровством, которые только приближает разрушение системы, благодаря которой США обогащались.