Москва, 8 ноября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. На данный момент пока нет информации о планах передать послания от президента России Владимира Путина кому-то из лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) через вице-премьера Алексея Оверчука. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Пока не знаю, пока нет информации на этот счёт», ― отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пеков пояснил, что такие формы используются для двусторонних контактов.

«Это нормальная практика», ― добавил пресс-секретарь российского лидера.

Форум АТЭС пройдёт с 10 по 16 ноября 2024 года в столице Перу Лиме. В 2023 году Оверчук также возглавлял российскую делегацию на соответствующем саммите в Сан-Фрациско. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества был образован в 1989 году. В состав АТЭС входят 19 стран и две территории.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент США Джо Байденвыразил сомнение в том, что его российский коллега Владимир Путин будет присутствовать на саммитах G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре текущего года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 октября заявил, что вопрос о возможной поездке российского лидера в Бразилию на саммит G20 прорабатывается.

В 2023 году саммит АТЭС проходил 15–17 ноября. В пресс-службе посольства России в Вашингтоне отметили, что Москва рассматривает этот саммит как форум для обсуждения важных вопросов экономического взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. После прибытия российской делегации Оверчук заявил, что каких-либо двусторонних контактов с представителями США в рамках саммита АТЭС не планировалось.

По итогам форума вице-премьер заявил, что считает его успешным. Он отметил, что делегацию РФ приняли доброжелательно, атмосфера была рабочей.