Сан-Франциско, США, 17 ноября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Двусторонние контакты с представителями США в рамках саммита АТЭС Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) российская делегация не планирует. Такое заявление сделал 16 ноября вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

Government.ru Алексей Оверчук

Как уточнил Оверчук, у российской делегации пока нет в планах двусторонних контактов с представителями американской стороны на полях АТЭС. Глава российской делегации добавил, что о возможных кулуарных переговорах с США ему неизвестно, и подчеркнул, что делегация России прибыла на саммит АТЭС исключительно для участия.

На вопрос о том, планирует ли он встретиться со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри, Оверчук указал, что таких встреч не было. На вопрос о планах встретиться с американским миллиардером и бизнесменом Илоном Маском Оверчук ответил отрицательно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава российской делегации на саммите АТЭС вице-премьер Оверчук отметил достойное отношение к российским представителям.

Делегация России во главе с Оверчуком прибыла для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС в Сан-Франциско. Мероприятие проходит в период с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что Москва надеется на обеспечение Вашингтоном конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума.