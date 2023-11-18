Сан-Франциско, США, 18 ноября, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Делегация Российской Федерации считает успешным прошедшим в Сан-Франциско саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Government.ru Алексей Оверчук

«Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит», — сказал Оверчук, слова которого приводит «РИА Новости», по итогам саммита объединения 17 ноября.

Также он отметил, что российскую делегацию приняли доброжелательно, атмосфера была рабочей.

Как передавало ИА Регнум, делегация России во главе с Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско (США) для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС 15 ноября. В пресс-службе посольства России в Вашингтоне отметили, что Москва рассматривает это саммит как форум для обсуждения важным вопросов экономического взаимодействия стран азиатско-тихоокеанского региона. После прибытия российской делегации Оверчук заявил, чтокаких-либо двусторонних контактов с представителями США в рамках саммита АТЭС на планировалось.