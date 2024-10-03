Вашингтон, 3 октября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что его российский коллега Владимир Путин будет присутствовать на саммитах G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре текущего года.

РИА Новости / Стрингер

Американский лидер пообщался с журналистами в четверг, 3 октября, на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в Таллахасси. Журналисты поинтересовались у Байдена, будут ли предстоящие саммиты хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и ситуацию вокруг Украины с президентом России.

«Я сомневаюсь, что Путин появится», — ответил американский президент.

В текущем году саммит лидеров АТЭС пройдёт в Перу с 10 по 16 ноября, а встреча G20 — в Бразилии 18–19 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 октября заявил, что вопрос о возможной поездке российского лидера в Бразилию на саммит G20 прорабатывается.

В июле Песков заявлял, что Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации. По его словам, Кремль не видит предпосылок для нормализации двусторонних отношений. Пресс-секретарь главы российского государства однако добавил, что Москве удаётся находить точки соприкосновения с американским руководством, взаимодействие идёт по линии военных дипломатов.

Путин 4 июля заявил, что для налаживания диалога с США необходимо дождаться выборов там и понять настроение и предпочтения будущей американской администрации. Российский лидер также выразил готовность Москвы к диалогу с Вашингтоном.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября также заявил, что российская сторона не отгораживается от диалога с Западом.