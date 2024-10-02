Москва, 2 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Вопрос о возможной поездке президента России Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 находится на стадии проработки, заявил 2 октября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин

«Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после, как будет принято окончательное решение, мы всех проинформируем», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 19-й саммит G-20 пройдёт в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В этом году Бразилия председательствует в объединении.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в конце прошлого года заявил о планах пригласить Путина на саммит. Также на встречу лидеров G20 будет приглашён председатель КНР Си Цзиньпин.

В марте шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу заявил, что власти республики направили приглашение Путину. Он отметил, что решение об очном участии в мероприятии каждый из лидеров объединения будет принимать самостоятельно.