Вашингтон, 8 ноября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп должен первым сделать России предложение по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный американский чиновник, сообщил 8 ноября журнал Time.

Mike Stewart/AP/TASS Дональд Трамп

Собеседник издания считает, что если глава Белого дома решит, что хочет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным, Москва будет заинтересована в этом.

«Я уверен, что у них есть много предложений по этому поводу. Но они не собираются отвечать, пока США не решат, что они хотят предложить. Другими словами, именно Трамп должен будет сделать первый шаг в направлении Путина», ― подчеркнул бывший чиновник.

Издание отметило, что Россия не спешит заключать сделку, так как по всей линии фронта, особенно в восточной части Донбасса, российские войска в 2024 году добились успехов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп не раз заявлял, что ему хватило бы суток на урегулирование конфликта, если бы он руководил Белым домом.

Слова Трампа о его способности завершить конфликт на Украине должны сопровождаться конкретными действиями, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Военный эксперт Михаил Ходарёнок выразил мнение, что Трампу для завершения конфликта нужно представить ситуацию таким образом, чтобы «и Россия не победила в этом конфликте, и Украина не проиграла».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. Именно это государство, пояснил он, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние Киева и Москвы.

Обозреватели The Wall Street Journal 7 ноября сообщили, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине. Он предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны на всей её протяжённости, а также снабжение Украины оружием в обмен на отказ от планов по вступлению в НАТО по меньшей мере на 20 лет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине не всё зависит от Трампа. По его словам, это касается многих стран.