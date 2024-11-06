Москва, 6 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о его способности завершить конфликт на Украине предполагают конкретные действия, заявила 6 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Бобылев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах. Ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах закончит конфликт на Украине за 24 часа.

«За этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает выводы о новом президенте США после первых его конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их же предвыборными обещаниями.

США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство данный конфликт разжигает, отметил также Песков.

Трамп в ходе выступления, в котором он заявил о своей победе на выборах, также отметил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец.

Песков 5 сентября усомнился в способности Трампа быстро разрешить конфликт на Украине. Он не исключил, что призывы избранного президента США к переговорам повлияют на решение Киева, однако счёл это маловероятным.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».