Москва, 6 ноября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. США могут прекратить украинский конфликт очень быстро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Алексей Коновалов/ТАСС

«Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро», — сказал он.

Песков пояснил, что такая возможность есть у США как у страны, которая которая и прямо, и косвенно вовлечена в это противостояние. По мнению пресс-секретаря, важным шагом к урегулированию конфликта может стать завершение выборов президента в Соединённых Штатах.

Он добавил, что, если кто-то способен что-то изменить в ситуации, то это следует приветствовать.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября газета Financial Times написала, что ВСУ опасаются лишиться занятых позиций на территорий Донбасса в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах президента США. Неназванный украинский чиновник уточнил, что связаны с тем, что поддержка, которую Вашингтон оказывает Киеву, может прекратиться по решению нового американского руководства.

Телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков проинформировал, что победа Трампа на выборах может привести к прекращению финансирования Украины. По мнению экспертов, главным фактором для Киева станет то, какая политическая сила будет править в Конгрессе после президентских выборов.

Дмитрий Песков ранее отметил, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться в случае, если он станет президентом. Пресс-секретарь президента РФ добавил в России сделают выводы только после первых конкретных действий американского политика.