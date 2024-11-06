Москва, 6 ноября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет сдержать своё обещание и завершить конфликт на Украине за 24 часа, заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Global Look Press/IMAGO/Matt Bishop/imageSPACE

«Если Трамп действительно намерен завершить конфликт на Украине, то ему надо представить ситуацию таким образом, что и Россия не победила в этом конфликте, и Украина не проиграла — то есть отстояла свою независимость и суверенитет», — сказал он в интервью изданию «Газета.Ru».

Полковник уточнил, что Трамп и ранее был известен неординарными высказываниями, а его заявления про завершение конфликта и вовсе можно отнести к обычной предвыборной риторике.

«В случае победы Трампу надо официально вступить в должность, принять дела, сформировать команду и только потом приступить к реализации своих замыслов», — добавил он.

Ходарёнок также отметил, что инаугурация нового президента США произойдёт лишь в конце января 2025 года. При этом эксперт уточнил, что вне зависимости от результатов голосования в отношении России и конфликта на Украине американские элиты будут придерживаться единого мнения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах закончит конфликт на Украине за 24 часа.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что США могут сократить помощь Украине после победы на выборах Трампа, что выгодно для России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает выводы о новом президенте США после первых его конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их же предвыборными обещаниями.

6 ноября, выступая перед сторонниками, Трамп уже объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американскому народу «золотой век».