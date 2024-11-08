Москва, 8 ноября, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Россиян предпенсионного возраста могут освободить от работы на два дня в год для прохождения диспансеризации. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — приводит «РИА Новости» слова Стенякиной.

Парламентарий пояснила, что гражданин считается предпенсионного возраста, если до пенсии ему осталось не более пяти лет.

В 2024 году пенсионный возраст в России установлен в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, напомнила она. В текущем году предпенсионерами считаются мужчины, рождённые в период с 1962 по 1964 год, и женщины, рождённые в период с 1967 по 1969 год, уточнила Стенякина.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве труда РФ 29 октября рассказали, что в следующем году размер замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, которые могут получить россияне, вырастет до 412 тыс. рублей. Эти денежные средства возможно будет забрать единоразовой выплатой или направить на ежемесячную доплату к пенсии.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков 24 октября рассказал, что пенсионеры уже в декабре получат пенсионные выплаты с учётом индексации. По его словам, это коснётся россиян, у которых график выплаты пенсии назначен на начало месяца. Остальные получат выплату в январе.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов сообщил, что россияне с ежемесячным доходом до 80 тыс. рублей могут получить прибавку к пенсии в размере 7,5–8% от заработной платы, половину которой будет оплачивать государство.