В ГД предложили освобождать предпенсионеров от работы на два дня в год
Депутат Стенякина: предпенсионеров могут освободить от работы на два рабочих дня в год
Москва, 8 ноября, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Россиян предпенсионного возраста могут освободить от работы на два дня в год для прохождения диспансеризации. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.
«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — приводит «РИА Новости» слова Стенякиной.
Парламентарий пояснила, что гражданин считается предпенсионного возраста, если до пенсии ему осталось не более пяти лет.
В 2024 году пенсионный возраст в России установлен в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, напомнила она. В текущем году предпенсионерами считаются мужчины, рождённые в период с 1962 по 1964 год, и женщины, рождённые в период с 1967 по 1969 год, уточнила Стенякина.
Как передавало ИА Регнум, в Министерстве труда РФ 29 октября рассказали, что в следующем году размер замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, которые могут получить россияне, вырастет до 412 тыс. рублей. Эти денежные средства возможно будет забрать единоразовой выплатой или направить на ежемесячную доплату к пенсии.
Глава Социального фонда России Сергей Чирков 24 октября рассказал, что пенсионеры уже в декабре получат пенсионные выплаты с учётом индексации. По его словам, это коснётся россиян, у которых график выплаты пенсии назначен на начало месяца. Остальные получат выплату в январе.
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов сообщил, что россияне с ежемесячным доходом до 80 тыс. рублей могут получить прибавку к пенсии в размере 7,5–8% от заработной платы, половину которой будет оплачивать государство.