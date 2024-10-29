Москва, 29 октября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Размер замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, которые могут получить жители России, в 2025 году вырастет до 412 тыс. руб. Об этом 29 октября сообщили в Министерстве труда РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Деньги можно забрать единоразовой выплатой или направить их на ежемесячную доплату к пенсии. В этом году сумма, которую можно получить сразу, не превышает 351 тыс. руб. С 1 января следующего года её проиндексируют на 17%.

«Дело в том, что в этом году изменилась методика расчёта и назначения выплаты. До июля 2024-го порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина. А после — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП)», — сообщила газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

Ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок указал на то, что в 2025 году прожиточный минимум в России вырастет на 15%, кроме того, на 2% увеличат период дожития. Размер разовой выплаты поднимут в соответствии с этими показателями.

Право на накопительную пенсию есть у граждан 1967 года рождения и моложе, работавших по найму с 2002 года по 2013 год. В этот период работодатели перечисляли за сотрудников от 2% или 6% от их зарплаты. В 2014 году был введён мораторий на направление этих средств на накопительную пенсию.

Деньги, которые накопились до 2014 года, продолжают инвестировать, и их объём постепенно растёт. Порядка 98% граждан, когда забирают эти средства, предпочитают единовременную выплату.

Проектом бюджета Социального фонда запланировано, что в 2015 году 713 тыс. человек решат получить эти накопления. Средняя выплата составит 63 тыс. руб. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский объяснил такую разницу с порогом единоразовой выплаты небольшим размером накоплений у большинства людей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года был принят закон о продлении моратория на формирование средств пенсионных накоплений до конца 2025 года. Изначально эту меру ввели как временную и периодически продлевают.

8 февраля фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект о выплате 13-й пенсии в декабре этого года. Отмечается, что размер средней пенсии в четыре раза меньше средней зарплаты, дополнительная выплата «будет способствовать восстановлению социальной справедливости».