Москва, 1 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Россияне с ежемесячным доходом до 80 тыс. рублей могут получить прибавку к пенсии в размере 7,5–8% от заработной платы, половину которой будет оплачивать государство. Об этом 1 ноября рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

Павел Лисицын/РИА Новости

Как отметил эксперт, для этого нужно откладывать как минимум 3 тыс. рублей ежемесячно на накопительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений, в результате чего с учётом выплат по программе можно получить доход в размере 40% от зарплаты.

«Допустим, вы получаете 80 тыс. рублей в месяц, а значит, можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение 10 лет в размере 3 тыс. рублей (3,75% от зарплаты). Если вы готовы ежемесячно инвестировать, то ваш взнос будет равен 7,5%. Через 15 лет вы будете ежемесячно получать 7,5–8% от ежемесячного заработка с учётом индексации», — привело его слова «РИА Новости».

По данным Банка России, программа долгосрочных сбережений (ПДС) должна создавать финансовую подушку безопасности или прибавку к будущей пенсии. Выбранный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) вкладывает внесённые в программу деньги в государственные ценные бумаги (ОФЗ), корпоративные облигации, акции и другие финансовые инструменты.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве труда РФ 29 октября рассказали, что в следующем году размер замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, которые могут получить россияне, вырастет до 412 тыс. руб. Эти денежные средства возможно будет забрать единоразовой выплатой или направить их на ежемесячную доплату к пенсии.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков 24 октября рассказал, что пенсионеры уже в декабре получат пенсионные выплаты с учётом индексации. По его словам, это коснётся россиян, у которых график выплаты пенсии назначен на начало месяца. Остальным получат выплату в январе.