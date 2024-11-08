Вашингтон, 8 ноября, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден считает правильным свой отказ от участия в президентской гонке в 2024 году. Об этом 7 ноября сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сергей Корсун ИА Регнум Выборы США, Трамп, Байден, Харрис

«Он думает, что он поступил правильно», — сказала представитель Белого дома во время брифинга, отметив, что Демократическая партия объединилась вокруг вице-президента и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис.

При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась отвечать на вопрос, признаёт ли Байден часть вины за проигрыш Харрис.

Жан-Пьер также сообщила, что команда Трампа пока не подписали документы, необходимые для передачи власти.

«Касаемо меморандума о взаимопонимании. Они (представители Трампа. — Прим. ред.) не вступили в соглашение», — сказала она, отметив, что Белый дом готов к заключению данного соглашения.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября во время обращения Байден пообещал мирно передать Трампу полномочия президента США. В соответствии с законом передача произойдёт 20 января, уточнил Байден. Он также сообщил, что поручил своей команде работать с Трампом для мирной передачи власти, и заявил, что страна должна принять сделанный в ходе голосования выбор.

6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах. В этот же день Харрис позвонила Трампу и признала своё поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

Харрис кроме того отметила, что продолжит политическую борьбу. Байден, в свою очередь, также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.