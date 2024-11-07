Вашингтон, 7 ноября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден пообещал мирно передать избранному главе государства Дональду Трампу полномочия президента США.

Global Look Press/Ron Sachs — Pool via CNP/Keystone Press Agency

В соответствии с законом передача произойдёт 20 января, сказал Байден. Он также сообщил, что поручил своей команде работать с Трампом для мирной передачи власти, и заявил, что страна должна принять сделанный в ходе голосования выбор.

«20 января у нас будет мирная передача власти. Вчера я позвонил избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой, и я заверил его, что поручаю всей моей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирную и упорядоченную передачу власти», — сказал Байден.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах. Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала своё поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

Харрис кроме того отметила, что продолжит политическую борьбу. Байден, в свою очередь, также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.