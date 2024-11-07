Москва, 7 ноября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Распад коалиции в Германии напрямую не связан с отказом от российских энергоресурсов. Такое мнение 7 ноября в кулуарах ХХI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не думаю, что есть прямая связь с этим», ― подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что экономика ФРГ находится в тяжёлом положении.

Как сообщало ИА Регнум, Песков в феврале заявил, что целые сектора экономики Германии, которая, по его словам, является экономическим мотором Евросоюза, теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. На таком фоне в ЕС и в том числе в Германии пытаются отвлекать внимание граждан образом врага и якобы ведущейся с этим врагом борьбой, выбрав в качестве такого врага Россию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 ноября в связи с кризисом в правящей коалиции провёл экстренное совещание возглавляемой им Социал-демократической партии Германии. По данным газеты Bild, причиной стала выработка стратегии по переговорам для предстоящих встреч с партнёрами СДПГ по коалиции.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек 6 ноября заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, он произошёл из-за нежелания главы минфина Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины.

Шольц назвал отставку министра финансов «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

Из правящей коалиции выйдут все четыре министра от Свободной демократической партии Германии — финансов, юстиции, транспорта и образования, заявил 6 ноября глава фракции этой партии в парламенте ФРГ Кристиан Дюрр.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 ноября отправил в отставку Линднера, а также глав минюста и министерства образования Марко Бушмана и Беттину Штарк-Ватцингер.