Канцлер ФРГ Шольц назвал вынужденным увольнение министра финансов
Берлин, 7 ноября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал вынужденной отставку министра финансов Кристиана Линднера, пояснив, что целью такого шага является предотвращение ущерба стране. Заявление председателя правительства Германии в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
«Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. Считаю, что меня вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы принимать решения, необходимые для нашей страны», — пояснил в своей речи Шольц.
По словам канцлера, он отправил министра финансов ФРГ в отставку во время встречи в канцелярии. Линднер, недовольный экономической политикой правительства, подготовил документ, включающий пакет экономических мер. По данным немецких СМИ, в документе предлагались меры, противоречащие повестке партии «Зелёные» и партии социал-демократов (СДПГ), лидером которой является Шольц.
Ранее ИА Регнум сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц в связи с кризисом в правящей коалиции провёл 3 ноября экстренное совещание возглавляемой им Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Уточнялось, что причина кризисного совещания — выработка стратегии по переговорам для предстоящих встреч с партнёрами СДПГ по коалиции.
В июне Шольц признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Канцлер Германии назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.
Перед этим он заявил, что победа ультраправых партий на выборах в Европарламент должна вызвать беспокойство. Он подчеркнул, что подобный результат не должен стать нормой. Шольц также отметил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию европейской страной.