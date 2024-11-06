Берлин, 7 ноября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал вынужденной отставку министра финансов Кристиана Линднера, пояснив, что целью такого шага является предотвращение ущерба стране. Заявление председателя правительства Германии в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. Считаю, что меня вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы принимать решения, необходимые для нашей страны», — пояснил в своей речи Шольц.

По словам канцлера, он отправил министра финансов ФРГ в отставку во время встречи в канцелярии. Линднер, недовольный экономической политикой правительства, подготовил документ, включающий пакет экономических мер. По данным немецких СМИ, в документе предлагались меры, противоречащие повестке партии «Зелёные» и партии социал-демократов (СДПГ), лидером которой является Шольц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц в связи с кризисом в правящей коалиции провёл 3 ноября экстренное совещание возглавляемой им Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Уточнялось, что причина кризисного совещания — выработка стратегии по переговорам для предстоящих встреч с партнёрами СДПГ по коалиции.

В июне Шольц признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Канцлер Германии назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.

Перед этим он заявил, что победа ультраправых партий на выборах в Европарламент должна вызвать беспокойство. Он подчеркнул, что подобный результат не должен стать нормой. Шольц также отметил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию европейской страной.