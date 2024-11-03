Берлин, 3 ноября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Канцер Германии Олаф Шольц в связи с кризисом в правящей коалиции провёл экстренное совещание возглавляемой им Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в воскресенье вечером. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Кризисное совещание СДПГ в канцелярии. По информации BILD, канцлер Олаф Шольц сейчас проводит консультации с руководством партии», — говорится в публикации.

Среди участников совещания указаны соруководители СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен, а также генеральный секретарь Маттиас Миерш.

По данным издания, причина кризисного совещания — выработка стратегии по переговорам для предстоящих встреч с партнёрами СДПГ по коалиции.

Отмечается, что Шольц на следующей неделе планирует провести две встречи для переговоров с представителями фракций, которые входят в правящую коалицию, а именно с Робертом Хабеком и министром финансов Кристианом Линднером.

После встреч, вечером 6 ноября, состоится заседание коалиционного комитета, уточняет издание.

Ранее политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян, комментируя ИА Регнум стремление Шольца переизбраться на пост главы правительства в 2025 году, отметил, что шансы действующего канцлера Германии на переизбрание на новый срок зависят от многих обстоятельств. По его словам, во внешней политике Германия должна стремиться к укреплению доверия к собственной позиции в отношении поддержки Украины. Немецкое общество считает киевский режим не только коррумпированным, но и крайне правым по своей сути. Эксперт отметил, что поддержка такого режима является слабым местом в предвыборной повестке Шольца.

В июне Шольц признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Канцлер Германии назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.

Перед этим он заявил, что победа ультраправых партий на выборах в Европарламент должна вызвать беспокойство. Он подчеркнул, что подобный результат не должен стать нормой. Шольц также отметил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию европейской страной.