Москва, 4 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность, заявил 4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Что такое Германия? Это экономический мотор Евросоюза. И целые секторы экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На таком фоне в ЕС и в том числе в Германии пытаются отвлекать внимание граждан образом врага и якобы ведущейся с этим врагом борьбой, и в качестве такого врага была выбрана именно Россия, отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента в этом интервью также заявил, что «накачка» общественного мнения в Европе о якобы предстоящей войне с Россией объясняется тем, что власти этих стран хотят вылепить образ врага, чтобы отвлечь внимание граждан от экономических проблем. Очередные 50 млрд евро, которые лидеры ЕС договорились отправить в Киев — ощутимая для ЕС сумма, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин 1 февраля заявил, что власти Германии в настоящее время уничтожают собственный автопром, и в шутку предложил «как-то помочь» ФРГ. Глава государства отметил, что, по его мнению, проблемы немецкого автопрома вызваны не только тем, что снизился спрос на автомобили.

В августе 2023 года Всемирный банк включил Россию в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Россия обогнала ФРГ и Великобританию. Несмотря на то, что Запад «душит и давит» РФ санкциями, российская экономика обогнала Германию и стала первой экономикой Европы, а в дальнейшем тенденция будет только нарастать, отмечал Владимир Путин в ноябре 2023 года.