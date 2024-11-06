Берлин, 7 ноября, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Распад коалиционного правительства в Германии произошёл из-за нежелания главы минфина Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины. Об этом 6 ноября заявил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек журналистам на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Анналеной Бербок в Берлине.

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Это особенный день, и он заканчивается распадом правительства «Светофор» (правящая коалиция по цветам входящих в неё партий. — Прим. ред.)», — отметил Хабек.

Правящую коалицию в ФРГ называют «Светофор» по цветам входящих в неё партий. Это Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — «красные», Свободная демократическая партия (СвДП) — «жёлтые» и партия «Зелёные».

Хабек добавил, что у Германии своя роль в Европе, а борьба на Украине идёт якобы «за мир и свободу». Хабек отметил, что министр финансов Линднер выступил против того, чтобы выделить больше средств Киеву в госбюджете на 2025 год, что противоречит повестке двух партий коалиции: СДПГ и партии «Зелёные».

По словам вице-канцлера, закрыть брешь в бюджете не удалось, хотя рассматривались различные варианты решения. Один из вариантов заключался в дальнейшей поддержке Украины. Социал-демократическая партия Германии не была готова к такому пути, весной придётся принимать новые решения, продолжил Хабек. Он выразил сожаление по поводу распада коалиции.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября американский журнал The National Interest написал, что страны Североатлантического альянса не могут прийти к единогласному решению о дальнейшей военной помощи Украине. Автор статьи отметил, что члены НАТО опасаются эскалации конфликта.

В июне немецкий канцлер Олаф Шольц признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Канцлер Германии назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.

Шольц 3 ноября в связи с кризисом в правящей коалиции провёл экстренное совещание возглавляемой им Социал-демократической партии Германии. По данным газеты Bild, причиной кризисного совещания стала выработка стратегии по переговорам для предстоящих встреч с партнёрами СДПГ по коалиции.