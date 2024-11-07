Берлин, 7 ноября, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Четыре министра от Свободной демократической партии Германии (СвДП) выйдут из правящей коалиции. Об этом 6 ноября сообщило агентство DPA со ссылкой на главу фракции в бундестаге Кристиана Дюрра.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В издании отметили, что СвДП отзывает всех своих министров из федерального правительства. Они планируют совместно подать заявления об отставке.

Партия СвДП занимала в правительства ФРГ четыре поста — министра финансов, юстиции, транспорта, научных исследований и образования

В преднамеренном расколе коалиции обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца отправленный в отставку лидер СвДП, министр финансов Кристиан Линднер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Олаф Шольц назвал вынужденной отставку Кристиана Линднера, пояснив, что целью такого шага является предотвращение ущерба ФРГ. По данным немецких СМИ, недовольный экономической политикой правительства Линднер подготовил документ, включающий пакет экономических мер. В нём предлагались шаги, противоречащие повестке партии «Зелёные» и партии социал-демократов (СДПГ), лидером которой является Шольц.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек 6 ноября заявил, что распад коалиционного правительства произошёл из-за нежелания главы минфина Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины.