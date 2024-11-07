Москва, 7 ноября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Республиканец Дональд Трамп, избранный президентом США, преувеличивает, когда говорит о возможном завершении украинского конфликта за одну ночь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Песков отметил, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться с началом президентства, поэтому в России выводы сделают только после первых конкретных действий новой американской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», Песков заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. Именно это государство, пояснил он, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние Киева и Москвы.

Ранее Трамп не раз заявлял, что ему хватило бы суток на урегулирование конфликта, если бы он руководил Белым домом.

Слова Трампа о его способности завершить конфликт на Украине должны сопровождаться конкретными действиями, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Военный эксперт Михаил Ходарёнок выразил мнение, что Трампу для завершения конфликта нужно представить ситуацию таким образом, чтобы «и Россия не победила в этом конфликте, и Украина не проиграла».