Москва, 7 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готов к налаживанию контактов с любыми странами на основе равноправия, заявил 7 ноября пресс-секретарь российского лидера Димитрий Песков.

Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Так он ответил на вопрос о возможности наладить диалог РФ и США после выборов американского президента, на которых победителем себя объявил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Песков напомнил, что российский лидер лидер не раз отмечал, что открыт для равноправного диалога.

«Президент Путин неоднократно говорил, что он готов и к установлению, и к продолжению, и к расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг к другу и принятия во внимание интересов и озабоченностей», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков опроверг слухи, согласно которым Владимир Путин якобы «через знакомых» неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Пресс-секретарь назвал такую информацию недостоверной.

Представитель Кремля также уточнял, что работа по организации встречи Путина с Трампом не ведётся. Он также заявил, что пока не знает, кого будут приглашать от России на инаугурацию президента США.

Вместе с тем Песков допустил, что Путин может пообщаться с Трампом до церемонии вступления в должность главы Белого дома. Он напомнил, что американский политик ранее говорил о намерении позвонить Путину до своей инаугурации.

Ранее Песков подчёркивал, что Россия будет судить о политике Трампа по Украине по его реальным шагам, а не по заявлениям.