Москва, 7 ноября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Не исключено, что президент России Владимир Путин пообщается с Дональдом Трампом, победившим на президентских выборах в США, до его инаугурации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 ноября журналистам.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Он напомнил, что Трамп говорил о намерении позвонить Путину до официального вступления в должность. Кремль пока исходит из этих заявлений, другой информации нет.

«Оно не исключено», — сказал представитель Кремля о возможном общении лидеров.

Вместе с тем Песков сообщил, что в планах российского лидера нет телефонного разговора с Джо Байденом, покидающим пост президента США. Инаугурация избранного главы государства состоится в Вашингтоне 20 января 2025 года.

Ранее пресс-секретарь главы государства опроверг публикации о том, что Путин якобы поздравил Трампа с победой «через знакомых».

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем и выразил уверенность в том, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американцам «золотой век».

По предварительным данным, Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис поздравила оппонента с победой и пообещала мирную передачу власти. Она призвала общественность в США признать результаты президентских выборов.