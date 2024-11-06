Москва, 6 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 ноября заявил, что ему по-прежнему неизвестно, намерен ли Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Global Look Press/Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos

Соответствующий вопрос Пескову задали журналисты после его выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые». США — недружественная страна, вовлечённая в конфликт на территории Украины, напомнил пресс-секретарь президента.

«Мне по-прежнему неизвестно о намерении Путина поздравлять Трампа», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Россия будет судить о политике Трампа по Украине по его реальным шагам, а не по заявлениям.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 ноября Песков уже отвечал на вопрос о возможности телефонного разговора между Путиным и Трампом. Он, в частности, отметил, что если Путин не поздравит Трампа с победой, отношения между странами вряд ли станут хуже, чем сейчас. Песков добавил, что президент России открыт для контактов и диалога.

Также пресс-секретарь президента отмечал, что в ходе предвыборной кампании в США звучали заявления о мирных устремлениях на международной арене, но Россия будет делать выводы о новом президенте США после первых конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их предвыборными обещаниями.

Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Предполагаемая победа Трампа отражает недовольство американцев итогами правления Джозефа Байдена, отмечалось также в сообщении.