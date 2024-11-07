Москва, 7 ноября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Работа по организации встречи президента России Владимира Путина с президентом США не ведётся. Об этом 7 ноября на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также ответил на вопрос о возможном присутствии представителей России на инаугурации предварительно победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Он заявил, что пока не знает, кого будут приглашать на церемонию.

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