Москва, 7 ноября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не поздравлял неформально экс-главу Белого дома Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил 7 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Даничев/РИА Новости Владимир Путин

Речь идёт о публикациях, в которых утверждается, что Путин якобы направил свои поздравления американскому политику «через знакомых».

«Недостоверная [информация]», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит RTVI.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил, что победил на выборах. Он назвал себя 47-м президентом США. 6 ноября соперница республиканца на выборах действующий американский вице-президент Камала Харрис поздравила своего оппонента с победой и пообещала, что передача власти в стране пройдёт мирно.

6 ноября Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности телефонного звонка Трампа в Кремль следует адресовать не к российским властям. Он напомнил, что Владимир Путин не раз подчёркивал, что открыт для контактов и диалога.

Пресс-секретарь также отметил, что ему неизвестно, намерен ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах президента США. Он также уточнил, что Россия будет судить о политике Трампа по Украине по его реальным шагам, а не по заявлениям.

Кроме того, Песков выразил мнение, что в случае, если Владимир Путин не поздравит Дональда Трампа с победой на выборах, то отношения между Россией и США вряд ли станут хуже, чем есть сейчас. Представитель Кремля назвал выборы президента внутренним делом Соединённых Штатов и добавил, что официального вступления Трампа на должность ещё нужно дождаться.