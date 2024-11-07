Вашингтон, 7 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь киевскому режиму, то Украина исчерпает запасы боеприпасов для американского оружия за несколько месяцев, отметили 7 ноября в своей публикации обозреватели информагентства Bloomberg.

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Другие союзники киевского режима, прежде всего Германия, страны Прибалтики и Франция, заявили, что продолжат поддерживать Украину, но их помощи будет недостаточно, чтобы компенсировать утрату поддержки США, указали авторы.

«Если бы Трамп прекратил помощь и не стал использовать рычаги давления, которые бы заставили Россию остановить бои, Украина бы столкнулась с возможностью поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем воздушной обороны закончились бы за считаные месяцы», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

Сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, отметили 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Победа Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины, сообщил 6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков. Американские СМИ также высказывали предположения, что Трамп переложит на ЕС расходы на военную поддержку киевского режима.