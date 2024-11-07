Лондон, 7 ноября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В странах Европы высоко оценивают вероятность возникновения проблем с поставками газа в зимние месяцы, сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных экспертов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может всё, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и всё может пойти ужасно плохо», — сказал один из финансовых аналитиков.

Эксперты напомнили, что в 2024 году заканчивается срок действия российско-украинского договора о транзите газа в Европу, который в Киеве отказались продлевать. Также отмечено, что существует вероятность, что европейским державам и вовсе придётся самим экспортировать природный газ на Украину, чтобы поддержать их энергетическую сферу.

«Если у нас внезапно наступит очень холодная зима в то же время, когда мы потеряем российские газовые потоки, это повысит цены на газ. И я не думаю, что будут какие-то большие альтернативные поставки через другие трубопроводы. Я думаю, большую часть придется заменить СПГ», — сообщил другой эксперт из Европы.

При этом FT отмечают, что в настоящее время объем СПГ на рынке европейского газа составляет 34% по сравнению с 20% до начала конфликта на Украине, а дополнительный спрос ещё больше простимулирует рост цен.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Киевский режим отказом от транзита газа в Европу хотел унизить Россию и заставить её пойти на невыгодные переговоры, отмечал в беседе с ИА Регнум директор Института нового общества экономист Василий Колташов.

Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.

При этом, по информации Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ), поставки российского трубопроводного газа в ЕС выросли в 2024 году на 3 млрд куб. м. По информации Международного энергетического агентства (МЭА), этот показатель возрос более чем на 10% (или более чем на 2 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.