Москва, 2 ноября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. В период с января по октябрь текущего года экспорт российского трубопроводного газа в Европу возрос более чем на 15% — до 26,52 млрд куб. м. Это 2 ноября следует из ежедневных данных компании «Газпром» о транзите через Украину и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Petrov Sergey/Global Look Press

Согласно расчётам ТАСС, за аналогичный период прошлого года Россия поставила в ЕС 23 млрд куб. м газа, в целом за 2023 год — порядка 28,15 млрд куб. м.

В октябре из России в Европу было поставлено в общей сложности 2,8 млрд куб. м. газа, в то время как в сентябре было поставлено 2,7 млрд куб. м газа, а в октябре 2023 года — 2,74 млрд куб. м.

При этом в страны Западной и Центральной Европы транзитом через территорию Украины за январь–октябрь было поставлено 2,85 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем в прошлом году. При этом в октябре этот объём газа вырос на 3,5% по сравнению с сентябрем и на 1,2% по сравнению с октябрем 2023 года — до 1,3 млрд куб. м.

Также поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Южную и Юго-Восточную Европу увеличились почти на 25% — до 13,66 млрд куб. м. В октябре экспорт газа из РФ на этом направлении увеличился на 4% по сравнению с сентябрем и на 3,5% по сравнению с октябрем 2023 года — до 1,49 млрд куб. м.

По информации Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ), поставки российского трубопроводного газа в ЕС выросли на 3 млрд куб. м. По информации Международного энергетического агентства (МЭА), этот показатель возрос более чем на 10% (или более чем на 2 млрд куб. м).

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября европейский филиал издания Politico написал, что в январе 2025 года страны ЕС активно начнут разрабатывать новый, 15-й пакет антироссийских санкций. В него войдут ограничения в области экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября заявил, что в Кремле не знают, будут ли продолжаться поставки российского газа в Европу через Украину. Он уточнил, что намечающаяся сделка по поставке газа из Азербайджана в ЕС является «коммерческой».