Киев, 7 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Киев не будет продлевать договор с Москвой о транзите российского газа через территорию Украины после завершения срока его действия, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети X 7 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией, когда оно истечёт. Стратегическая цель Украины — ввести санкции против российского газа и лишить Кремль прибыли от продажи углеводородов. Мы призываем все европейские страны полностью отказаться от нефти и газа из Российской Федерации», — отметил он в посте.

Соглашение было подписано в 2019 году, оно действует до конца 2024 года. Через украинскую территорию газ поступает в страны Центральной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию. Трубопровод, идущий через Украину, обеспечивает 5% общего газового импорта Евросоюза. Второй газопровод, по которому поступает российский газ в ЕС, — «Турецкий поток».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не будет продлевать контракт на транзит. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк 30 августа заявил, что Киев с 10 января 2025 года прекращает транзит в ЕС российского газа и нефти.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не зависит от поставок газа в страны Европейского союза. В феврале президент РФ Владимир Путин призвал страны ЕС самим решить, будут ли они приобретать российский газ. Россия не останется без рынка сбыта газа. Сами страны Европейского союза сейчас находятся в активном поиске вариантов сохранения транзита российского газа через Украину.