Москва, 20 октября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите. Об этом 20 октября заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести», — процитировало дипломата «РИА Новости».

По его словам, уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков в связи с ситуацией. Он подчеркнул, что российские компании добросовестно выполняли и будут выполнять свои обязательства по заключённым контрактам.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Киев заявил о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет.

17 октября стало известно, что Киев предложил Азербайджану и Словакии новую схему поставок газа в ЕС без участия России. По ней Украина из транзитёра превращается в реэкспортёра голубого топлива.

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто, отметил, что страна не зависит от прекращения транзита российского газа через территорию Украины, поскольку поставки продолжатся через газопровод «Турецкий поток». По его словам, с начала 2024 года Венгрия приобрела у России через упомянутый трубопровод около 5,3 млрд кубометров газа и его роль в будущем будет расти.

Директор Института нового общества экономист Василий Колташов отметил, что Киев хочет на своих условиях заставить Россию вступить в мирные переговоры. Украинские власти не хотят терять деньги и рассматривают варианты использования газопровода для азербайджанского газа, добавил он.