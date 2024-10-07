Москва, 7 октября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Киевский режим отказом от транзита газа в Европу захотел унизить Россию и заставить её пойти на невыгодные переговоры. Таким мнением поделился с ИА Регнум директор Института нового общества экономист Василий Колташов.

EPA/ZUZANA GOGOVA/ТАСС

7 октября в Ужгороде прошла встреча глав правительств Словакии и Украины. По её итогам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует продлевать с Россией соглашение о транзите газа после того, как истечёт срок действующего договора в 2025 году.

По мнению Колташова, при этом Украина не рискует остаться без газа. Для того чтобы себя обеспечить, Киеву хватит запасов. Замысел украинских властей в другом.

«В целом они стремятся, чтобы начались мирные переговоры на украинских условиях. Чтобы Россия унизилась и ради газа пошла с ними на переговоры. Это для них [украинцев] не вопрос денег. Их совершенно не интересуют проблемы и потребности потребителей в ЕС. Они хотят выйти сухими из воды», — указал Колташов.

Однако, чтобы Украина не теряла прибыли с транзита, газопровод, который проходит через неё, может быть использован другими странами. Среди обсуждаемых вариантов — Азербайджан. При этом эксперт считает, что пока нет никакой ясности насчёт возможности соглашения передачи газопровода в аренду кому-нибудь ещё, но в теории эту возможность исключать нельзя.

«В настоящих обстоятельствах на фронте, они [украинцы] в первую очередь заинтересованы получить унижение России и сделку, которая позволит им избежать военной катастрофы в Донбассе, потому что они к ней очень близко. Если войскам придётся в морозы отступать из зоны городов и укреплений, то в таком случае будет видно, что Украина потеряла Донбасс и, самое главное, дух!» — добавил Колташов.

Что касается сотрудничества Словакии и Украины, то больших перспектив у такого союза нет. Премьер Словакии Роберт Фицо не раз говорил о том, что не допустит Украину в НАТО. При этом он не против вступления Украины в ЕС. Со слов эксперта, это лишь попытка Фицо не ссориться с Брюсселем.

«Никакое членство в ЕС Украине не светит. Они в теории могли быть, если бы выполнили Минские соглашения, претендовать на членство в ЕС, реально. Но они выбрали войну. Это просто как дразнилка, всё равно, что Словакия была бы не против видеть Украину на Марсе или на Луне», — заключил Колташов.

5 октября Фицо уже говорил, что попытается убедить Киев сохранить транзит газа и нефти из России.

«Неразумно не использовать построенную инфраструктуру, с которой была бы польза и Украине, и Словакии», — заявил премьер-министр Словакии.

От прекращения транзита пострадает и Венгрия. Об этом 25 августа заявил премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, решение Украины прекратить транзит газа из России ударит по энергобезопасности Венгрии.

О последствиях отказа Украины продлевать соглашение о транзите говорил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в июне 2023 года.

«Украина таким образом не только сильно навредит ЕС, но и сама выстрелит себе в ногу, лишившись дивидендов от транзита. Такая ситуация негативно скажется на энергетической самостоятельности Европы, но, несомненно, вызовет радость Вашингтона, который добивается её экономической и политической зависимости и стремится максимально нажиться на украинском кризисе», — подчёркивал дипломат.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не зависит от поставок газа в страны Европейского союза. В феврале президент РФ Владимир Путин призвал страны ЕС самим решить, будут ли они приобретать российский газ. Россия не останется без рынка сбыта газа.