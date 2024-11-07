Хельсинки, 7 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Более 80% жителей Финляндии считают маловероятным улучшение отношений между Хельсинки и Москвой в ближайшие 10 лет, сообщил 7 ноября Yle со ссылкой на результаты опроса Фонда развития местного самоуправления.

Александр Демьянчук/ТАСС

Большинство граждан страны смотрят на ближайшее будущее Финляндии пессимистично, уверенность в будущем, прежде всего в вопросах, связанных с экономикой, занятостью, доходами, снизилась, сказано в материале.

«Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. 84% финнов не уверены в том, что это произойдёт», — отметили авторы.

Также большинство опрошенных заявили, что не уверены в укреплении доверия населения к политике и в способности властей Финляндии держать под контролем госдолг страны.

В опросе приняли участие 1070 человек. Допустимая погрешность не превышает 3%.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии. Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря отмечал, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.

В апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам. Президент России Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе будут размещены российские войска.