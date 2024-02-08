Хельсинки, 8 февраля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Россия выстроит свою политику в отношении Финляндии с учётом нарастания антироссийских настроений в этой стране, 8 февраля заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил в беседе с «РИА Новости» дипломат, нынешняя внешнеполитическая линия руководства Финляндии выстроена на противостоянии России и сопровождается антироссийской риторикой.

Общественная атмосфера в стране также резко изменилась и в тональности дискуссий в информационном пространстве наблюдается всё больше русофобии, уточнил Кузнецов.

«Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учётом этих факторов. Будем твёрдо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа», — сказал он, добавив, что Финляндия сейчас является недружественной России страной.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля спикером финского парламента переизбрали депутата от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, называвшего правильным убийство российских военных. За него отдали голоса более половины парламентариев.

Министерство обороны Финляндии 27 января заявило о создании рабочей группы для изучения законодательной возможности полностью запретить россиянам приобретать недвижимость в стране. В военном ведомстве объяснили это «мерами безопасности».

Российская сторона осудила такие действия и заявления Финляндии. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал на то, что финские власти продолжают дистанцироваться от Москвы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 27 ноября 2023 года заявила, что Финляндия отгородила себя от мира, а Запад выстраивает новую заградительную стену.