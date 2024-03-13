Москва, 13 марта, 2024, 08:08 — ИА Регнум. После вступления Финляндии в НАТО у её границ появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин.

Александр Демьянчук/ТАСС

Глава государства напомнил, что у Москвы и Хельсинки раньше были «просто идеальные» отношения, не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не говоря уже о других областях.

«Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», — заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

Российский лидер добавил, что ранее у границ двух стран не было российских войск, «теперь будут», не было там систем поражения, «теперь появятся».

Как передавало ИА Регнум, ранее российский МИД предостерёг страны Северной Европы от размещения ядерных объектов США. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что американские ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого столкновения России и НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Финляндия и Швеция уже в скором времени могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях. По словам министра обороны, вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости.