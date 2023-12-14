Хельсинки, 14 декабря, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Финляндия закрыла открытые в этот же день, 14 декабря, два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Лев Федосеев/ТАСС

Во время парламентских слушаний она сообщила о принятии правительством соответствующего решения. Таким образом граница вновь закрылась полностью, а не частично. Об этом сообщило финское агентство Yle.

Как передавало ИА Регнум, ранее о намерениях финского руководства опять закрыть КПП написала газета Helsingin Sanomat. В публикации говорилось, что поводом стал «наплыв беженцев».

В ноябре власти Финляндии, ссылаясь на ту же причину, до 18 февраля закрыли КПП на границе с Россией. Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов. В России осудили это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы, а официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену.

Ранее в тот же день, 14 декабря, два из восьми КПП на российско-финской границе («Ниирала» и «Ваалимаа») возобновили работу. Они должны были функционировать до 14 января.