Хельсинки, 27 сентября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Отношения Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, заявил бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

По его словам, напряжённость в диалоге Финляндии и России продлится долго, однако на каком-то этапе отношения стран всё же нужно будет отстраивать заново. Экс-посол затруднился ответить на вопрос, какими эти отношения могут стать — ведь сегодняшняя Финляндия, отметил он, сильно отличается от того, какой она была несколько лет назад.

При этом Хелантеря предположил, что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября источник шведской газеты Svenska Dagbladet сообщил, что НАТО планирует создать новую базу в Финляндии, которая станет форпостом альянса на границе с Россией, возле Мурманской области и Карелии. По этой информации, строительные работы по возведению базы начались в Лапландии. Там планируется разместить передовые сухопутные силы и штаб наземных операций НАТО.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. В декабре того же года Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, открывающее американской стороне доступ к 15 военным базам на финской территории.

Президент России Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, заявил, что у РФ были с этой страной идеальные отношения и не было никаких претензий друг к другу. Он назвал шаг Хельсинки бессмысленным с точки зрения национальных интересов, констатировав, что теперь у финской границы будут находиться российские войска и системы поражения.