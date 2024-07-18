Хельсинки, 18 июля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Финляндия пока не планирует открывать границу с Россией, сообщила 18 июля министр внутренних дел республики Мари Рантанен, слова которой передаёт финская телерадиокомпания Yle.

IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

По её словам, вопрос открытия границы с Россией пока не актуален. Рантанен уточнила, что финские власти вновь его изучат, когда погранслужбы страны сочтут ситуацию стабильной.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что частичное открытие границы с Россией будет возможно, если финский парламент примет закон о выдворении просителей убежища. По его словам, сначала власти могут открыть один пограничный пункт, а затем, вероятно, и другие.

Президент Финляндии Александер Стубб 16 июля подписал этот документ, который начнёт действовать с 22 июля. Закон, который из-за расхождений с некоторыми положениями конституции считается чрезвычайным, принят сроком на один год. Он устанавливает условия, при которых финские власти могут ограничить приём беженцев на границе, в том числе на границе с Россией.

По данные иммиграционной службы Финляндии, сотни россиян ждут решения о предоставлении им убежища в Финляндии. Так, прошение на убежище в Финляндии подали 714 граждан России. В период с октября 2022 года по конец мая 2024 года в отношении россиян, просящих убежища у финских властей, было принято 232 положительных решения и 95 отрицательных, ещё 363 было отозвано.

Как передавало ИА Регнум, финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. Это решение объяснили противодействием большому потоку въезжающих с российской стороны беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.