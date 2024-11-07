Токио, 7 ноября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Депутат парламента Японии Мунэо Судзуки ожидает, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп, ранее объявивший о своей победе на президентских выборах в США, откажется от поддержки Киева и посодействует урегулированию украинского конфликта. Об этом парламентарий заявил журналистам.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

Судзуки отметил, что киевский режим без помощи извне не может противостоять России. Он считает, что конфликт завершится, как только перекатятся военные поставки и финансирование.

Депутат предположил, что Трамп может принять такое решения после инаугурации, которая обычно проходит в январе следующего за выборами года. Парламентарий призвал власти Японии не препятствовать американскому политику и поддержать его будущие шаги.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal написала, что команда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. Уточняется, что план включает несколько ключевых пунктов. Так, предлагается заморозить текущую линию фронта, а по всей её протяжённости объявить демилитаризованную зону.

Газета Financial Times выпустила статью, в которой говорилось, что ВСУ боятся лишиться занятых позиций на территории Донбасса в связи с вероятной победой Трампа на выборах президента. Такие страхи связаны с поддержкой Вашингтона, которой Киев может лишиться.

Военный эксперт Михаил Ходарёнок выразил мнение, что Трамп не сможет сдержать своё обещание и завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он пояснил, что республиканец и ранее был известен неординарными высказываниями, а его заявления про окончание конфликта и вовсе можно отнести к обычной предвыборной риторике.