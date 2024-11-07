В Японии сообщили, каких решений по Украине ждут от Трампа
Депутат Судзуки заявил, что ждёт от Трампа завершения конфликта на Украине
Токио, 7 ноября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Депутат парламента Японии Мунэо Судзуки ожидает, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп, ранее объявивший о своей победе на президентских выборах в США, откажется от поддержки Киева и посодействует урегулированию украинского конфликта. Об этом парламентарий заявил журналистам.
Судзуки отметил, что киевский режим без помощи извне не может противостоять России. Он считает, что конфликт завершится, как только перекатятся военные поставки и финансирование.
Депутат предположил, что Трамп может принять такое решения после инаугурации, которая обычно проходит в январе следующего за выборами года. Парламентарий призвал власти Японии не препятствовать американскому политику и поддержать его будущие шаги.
Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal написала, что команда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. Уточняется, что план включает несколько ключевых пунктов. Так, предлагается заморозить текущую линию фронта, а по всей её протяжённости объявить демилитаризованную зону.
Газета Financial Times выпустила статью, в которой говорилось, что ВСУ боятся лишиться занятых позиций на территории Донбасса в связи с вероятной победой Трампа на выборах президента. Такие страхи связаны с поддержкой Вашингтона, которой Киев может лишиться.
Военный эксперт Михаил Ходарёнок выразил мнение, что Трамп не сможет сдержать своё обещание и завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он пояснил, что республиканец и ранее был известен неординарными высказываниями, а его заявления про окончание конфликта и вовсе можно отнести к обычной предвыборной риторике.