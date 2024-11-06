Вашингтон, 6 ноября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины опасаются лишиться занятых позиций на территорий Донбасса в связи с вероятной победой экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах президента США, сообщила газета Financial Times (FT).

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Журналисты привели мнение неназванного украинского чиновника. Он пояснил, что такие страхи связаны с поддержкой, которую Вашингтон оказывает Киеву.

«Боятся, что помощь от США прекратится, и мы, как минимум, потеряем (оставшиеся позиции) в Донбассе», — сказал он.

Другой собеседник FT, который является советником по вопросам обороны, подчеркнул, что поддержка со стороны США является «вопросом жизни и смерти» для Украины. Он предположил, что победа Трампа может подтолкнуть Европу к более активным действиям на международной арене.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября высокопоставленный представитель Евросоюза в беседе с журналистами отметил, что дальнейшая политика ЕС по Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Он подчеркнул, что в Европе наблюдают за голосованием и ждут его итогов.

6 ноября Трамп объявил, что победил на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. Он также сделал прогноз, что в результате голосования получит голоса более 315 выборщиков.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон также написал, что победителем на выборах стал Трамп. Он отметил, что республиканцы в Конгрессе готовы помогать политику, чтобы тот смог сдержать свои обещания «сделать Америку вновь великой» и «улучшить качество жизни каждой семьи» в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США могут поспособствовать завершению боевых действий на Украине, поскольку именно это государство разжигает указанный конфликт. Он добавил, что в январе, когда новый президент США вступит в свою должность, будет понятно решатся ли на это Соединённые Штаты.