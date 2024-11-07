Лондон, 7 ноября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск поддерживал на выборах президента США Дональда Трампа ради получения дальнейших преимуществ в развитии собственного бизнеса. Об этом сообщает британское издание Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«По мнению Маска, все правила мешают его бизнесу и инновациям. Поэтому в будущей администрации Трампа он видит для себя возможность снятия как можно большего количества ограничений, чтобы он мог делать всё что захочет и так быстро, как ему нужно», — передаёт издание слова анонимного источника из США.

Уточняется, что ранее основатель международной компании Space X неоднократно жаловался, что процесс одобрения Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) его инноваций проходит слишком медленно и это сильно тормозит его работу. Однако победа Трампа «может позволить Маску облегчить бюрократические процессы».

Как передавало ИА Регнум, во время предвыборной гонки Илон Маск активно поддерживал Трампа. Так, например, 19 октября он заявил, что в случае победы на президентских выборах вице-президента страны и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис США столкнутся с серьёзным ужесточением цензуры в СМИ.

Предприниматель также отмечал, что представители Демократической партии США готовы пойти на любую ложь ради победы на президентских выборах. А 1 ноября миллиардер заявил, что власти США отомстят ему, если на предстоящих выборах Трамп проиграет.