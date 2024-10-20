Гаррисберг, США, 20 октября, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Серьёзное ужесточение цензуры в средствах массовой информации ждёт США, если на предстоящих выборах главы государства победит вице-президент страны и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом 19 октября заявил американский предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Эти слова он произнёс на митинге сторонников другого претендента на президентский пост Дональда Трампа. Собрание состоялось в штате Пенсильвания. Трансляцию мероприятия вели ведущие американские телеканалы, в том числе CNN.

«Думаю, что нас будет ждать серьёзная цензура в случае наступления режима Камалы [Харрис]», — сказал Маск.

Бизнесмен уточнил, что уже сейчас в США предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с недостоверной информацией.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Илон Маск написал, что возможное избрание Харрис президентом США станет для страны «жестоким и необычным наказанием». Миллиардер признался, что не сможет четыре года смотреть и слушать Камалу и Тима Уолца, который является кандидатом в вице-президенты от демократов.

До этого Маск предупреждал, что в случае победы на выборах Харрис в США может закончиться демократия. Он также отметил, что при таком развитии событий нелегальные иммигранты продолжат проникать в Соединённые Штаты, а затем будут постепенно получать гражданство и право голоса на следующих выборах. Предприниматель добавил, что единственным, кто может спасти страну, является Трамп.