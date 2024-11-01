Вашингтон, 1 ноября, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск считает, что власти США отомстят ему, если на предстоящих выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет. Об этом бизнесмен написал 1 ноября в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Global Look Press/Jen Golbeck/Keystone Press Agency Илон Маск

Так миллиардер ответил на комментарий одного из пользователей, который допустил, что правительство США может лишить гражданства основателя компаний Tesla и SpaceX. Такое право у властей появится, если выяснится, что Маск якобы указал «неверную информацию» при подаче миграционных документах.

Бизнесмен согласился с автором комментария и подчеркнул, что это произойдет обязательно, если Трампу не удастся победить.

«Вероятность этого составляет 100 процентов», — отметил предприниматель.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The Washington Post написала, что Маск, который критикует нелегальных мигрантов, будто бы сам в начале своей карьеры незаконно вёл бизнес в США. Журналисты сослались на бывших партнёров бизнесмена.

Президент США Джо Байден в свою очередь назвал Маска «нелегальным работником». В ответ основатель компаний Tesla и SpaceX обвинил главу Белого дома во лжи. Предприниматель также заявил, что Байден является марионеткой.

19 октября Илон Маск предупредил, что в случае победы на президентских выборах вице-президента страны и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным ужесточением цензуры в СМИ. По его словам, ограничения будут вводиться под предлогом борьбы с недостоверной информацией.