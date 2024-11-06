Москва, 6 ноября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Вопрос о возможности телефонного звонка в Кремль кандидата в президенты США Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах, следует адресовать к не властям России. Об этом заявил на брифинге 6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Его попросили ответить ожидают ли в Кремле звонка от американского политика.

«Надо не у нас спрашивать», — сказал пресс-секретарь.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин раз подчёркивал, что открыт для контактов и диалога.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Дмитрий Песков заявил, что для России не являются принципиальными результаты президентских выборов в США. 6 ноября Трамп объявил, что победил на выборах. Он назвал себя 47-м президентом США. Политик полагает, что в результате голосования получит голоса более 315 выборщиков.

Телеканал Fox News представил свой прогноз по выборам президента США. Журналисты предположили, что Трамп наберёт 277 голосов и обеспечит себе победу. При этом, по некоторым оценкам, обработка бюллетеней может затянуться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США проводят антироссийскую политику, которая основана на внутриполитическом консенсусе. Он подчеркнул, что в отношениях между Россией и США сейчас наблюдается глубокий кризис. Вместе с тем, по словам главы МИД РФ, Вашингтон не готов разрывать связи с Москвой.