Воронеж, 7 ноября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над территорией Воронежской области утром 7 ноября, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена около 07:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

В регионе действует предупреждение об атаке БПЛА. Губернатор области Александр Гусев информировал об этом в 06:51 мск в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и ещё один — над Белгородской.

Гусев информировал о перехвате более чем десяти беспилотников над тремя районами области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Два реактивных беспилотника Вооружённых сил Украины ликвидированы в Брянской области, информировал накануне вечером глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.