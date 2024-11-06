Брянск, 6 ноября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Два беспилотника Вооружённых сил Украины ликвидированы в Брянской области. Об этом 6 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил губернатор.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор Брянской области выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны российской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что беспилотный летательный аппарат перехвачен 6 ноября в районе города Каспийска в Дагестане. Атаку беспилотника в Дагестане зафиксировали впервые.

Ночью 6 ноября дежурными средствами ПВО ликвидированы три вражеских беспилотника над территорией России. Два украинских беспилотника над территорией Курской области и один дрон ликвидирован над территорией Орловской области.