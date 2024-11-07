Москва, 7 ноября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи с 6 на 7 ноября обнаружили и уничтожили 15 украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА», — уточняется в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что над территорией Воронежской области ликвидировано 14 беспилотников, ещё один дрон перехвачен и уничтожен над территорией Белгородской области.

Информация о возможных пострадавших и разрушении объектов инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о ликвидации средствами ПВО более десяти беспилотников в трёх областях региона.

Два реактивных беспилотника Вооружённых сил Украины ликвидированы в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.