Воронеж, 7 ноября, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Более десяти БПЛА ликвидировано в трёх районах Воронежской области. Об этом 7 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава Воронежской области.

Также Гусев напомнил жителям региона о мерах предосторожности в случае обнаружения беспилотника. Губернатор призвал не приближаться к лежащим БПЛА и обломкам от них. В случае обнаружения беспилотника глава региона рекомендовал не подходить к дрону и сообщить об опасной находке по телефону 112.

Гусев напомнил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два реактивных беспилотника Вооружённых сил Украины ликвидированы в Брянской области. Губернатор региона отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Беспилотный летательный аппарат перехвачен 6 ноября в районе города Каспийска в Дагестане. Атаку беспилотника в Дагестане зафиксировали впервые. Ночью 6 ноября дежурными средствами ПВО ликвидированы три вражеских беспилотника над территорией России: два украинских беспилотника над Курской областью и один дрон в Орловской области.